中娛星動：被指發爛渣阻收工 -10°C累劇組呆等？ 虞書欣否認耍大牌

近年極速上位的內地小花虞書欣愈來愈紅，無奈「槍打出頭鳥」，近日瘋傳她在新疆拍攝偶像劇《噓，國王在冬眠》期間耍大牌，令一眾演員和劇組在零下10度嚴寒下乾等，其工作室急急發聲明澄清。

28歲內地女星虞書欣近年與「甜寵女神」趙露思鬥個你死我活，虞書欣成功追上勁敵，憑多部大熱劇成為流量小花。不過，近日卻傳出她與小鮮肉林一拍攝劇集《噓，國王在冬眠》期間，疑似耍大牌，令全個劇組在零下10度的惡劣天氣下呆等。

有網民指名道姓數臭虞書欣：「《噓，國王在冬眠》劇組垃圾，以工作威脅群眾演員不讓走，零下十幾度的天氣拍了8個多小時還不讓走，主演虞書欣耍大牌，耍脾氣一等等好久！不管群眾演員的死活，穿着薄薄的衣服，有女生還來大姨媽！」事件愈鬧愈大，一度登上社交網熱搜。

擬追究惡意謠言 有感聲譽受損，虞書欣工作室急發聲明澄清，強調絕對沒有「耍大牌」行為：「針對此次惡意造謠事件，本工作室已全權委託律師事務所處理，對涉嫌侵權的內容進行全面取證，並持續關注網絡動態。」除要求刪除相關不實內容外，又揚言採取法律措施嚴肅追究，要求造謠者賠禮道歉及賠償損失。其後，相關文章已全數刪除，網上更出現她「萬歲」請劇組飲咖啡的照片，疑有心洗白。

至於劇組亦在社交網發聲明表示，力撐所有主演都嚴格遵守劇組規定及服從安排，不存在任何不敬業的行為。他們指不實言論已構成污辱和毀謗，影響整體拍攝，強調：「我們尊重和保護每一位群演應有的權益，在極其寒冷的天氣環境中，雖然條件有限，但我們也盡全力為大家做好拍攝後勤保障工作。」