張敬軒被學生「追債」 操肌着泳衣找數

歌手張敬軒去年承諾若當選「我最喜愛的男歌手」便會以泳衣示人作為答謝，但至今仍未兌現，近日他出席校園巡唱時，公開被學生「追數」，揚言已加緊操肌。同場的李幸倪則自爆，曾被音樂人狠批不應做歌手！

張敬軒、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、黃明德、黎展峯及洪助昇日前出席校園巡唱，邀請中學生及低收入家庭欣賞，壓軸出場的軒仔除了獻唱外，更帶來小手信送給現場觀眾，他說：「今年我發行咗一款月曆，有我嘅玉照。」泳兒即時問他：「係咪着泳衣㗎？」勾起他曾許下着泳衣落區謝票的承諾，有觀眾趁機追數：「我想問吓你着泳衣條數幾時找？」全場大聲歡呼，軒仔笑說：「咁多人記得㗎咩？我話畀你聽，我操緊呀！」

有學生講到想做KOL，但父母想他找一份較踏實的工作，令他十分懊惱，Gin Lee分享自身經歷：「一個我好尊敬嘅音樂人同我講：『你唔應該做歌手，如果你要做歌手，就唔該廢咗你全身嘅武功，重新學過啦！』我傷心咗好幾日，我畀個時限自己，如果試咗好一段時間都唔得，就要諗一諗呢條路係咪啱自己呢？」另外，有學生揚言經常被誤會「好寸」，泳兒即說：「好似講緊我咁嘅？」自爆入行初期也被誤會難相處。

供洪嘉豪讀書 另外，軒仔前晚擔任歌手洪嘉豪的尾場演唱會嘉賓，並豪送厚禮：「既然你話我似你哥哥，做哥哥就梗係要供書教學，所以我幫你安排咗個學位！」隨即送上美國知名音樂學院Berklee College of Music一年音樂線上課程，他解釋：「喺我人生之中，最大遺憾係冇好好讀書，讀唔到大學或者一啲我鍾意嘅藝術課程，平面設計呀咁，所以我幫你報讀咗……呢間學院嘅Online課程。」洪嘉豪又驚又喜，揚言會努力，不令軒仔失望。