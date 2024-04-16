娛樂

張學友巨蛋騷加場破紀錄

學友回復狀態到台灣開騷，一票難求。 學友回復狀態到台灣開騷，一票難求。
學友回復狀態到台灣開騷，一票難求。
歌神張學友早前病愈復工，於上海開騷狀態大勇，並即將在5月底至6月初「攻蛋」，登台北小巨蛋舉行個唱，6場門票上月底公開發售，火速售罄。昨日主辦方宣布加場，將於6月14至16日加開3場，並在本月21日開賣。今次學友首輪即開足9場，打破上次巡唱首輪開6場的紀錄，令不少台灣歌迷大感期待。
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