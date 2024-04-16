陳展鵬時刻準備報喜 林夏薇戲份少接「投訴」 籲觀眾畀耐性

視后林夏薇、陳展鵬與馮盈盈主演的無綫劇《逆天奇案2》自播出以來，收視口碑俱佳。不過，有網民不滿薇薇戲份較上輯少，替她感不值。薇薇昨日現身祝捷會時直認接到不少「投訴」，開腔安撫粉絲情緒。

陳展鵬、林夏薇、郭柏妍等昨日到尖沙咀出席劇集《逆天奇案2》祝捷會，馮盈盈因有事在身而缺席。薇薇對劇集有好成績大感高興，笑言完成祝捷會後要努力減肥，提到有網民不滿她的戲份較上輯少，並替她不值，薇薇坦言也收到很多訊息：「啲朋友都有Send訊息問我，就連屋企工人姐姐都有追，佢哋話追咗好耐見我好少出場，不過大家畀啲耐性，後面會根據故事發展，我出場亦愈嚟愈多。」

與馮盈盈「攤牌」對峙 薇薇指今晚將播出一場她與馮盈盈「攤牌」的戲份，該幕令她印象深刻：「現實生活上係唔會咁對峙，等於再揭瘡疤，嗰種內心掙扎我自己都幾鍾意，不過盈盈會爆發啲，我就內心戲啲。總之大家繼續追落去，會愈嚟愈好睇同精彩。」

此外，展鵬愛妻單文柔早前開直播時關掉濾鏡，身材略顯圓潤，網民懷疑她「有喜」，展鵬否認：「唔係，有咗咁大件事我點會唔知？不過佢由頭到尾都準備緊嘅，有好消息我哋會話畀大家知。」

而無綫昨日公布上周收視，《逆天2》第2周收視續升，最高收視21.1點，力壓最高收視20.1點的處境劇《愛．回家之開心速遞》。至於周日播出的《福祿壽訓練學院》，最高收視19.7點，而《中年好聲音2紅白大戰》最高收視17點，成績不俗。