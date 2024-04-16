林心如巴塞開工如少女

台灣女星林心如上月現身法國巴黎時裝周後，近日再被網民捕獲於西班牙巴塞隆拿的街頭出沒，估計正在進行拍攝。

見她身穿大衣，束起長髮，下身則露出白滑美腿，驟眼看依然少女味十足，在零濾鏡、零修圖下，毫無走樣，即獲網民大讚：「真的太漂亮」、「怎麼可能有人不會變」、「這不說48歲，還以為30出頭」。