韓流拼盤騷《Golden Wave in TAIWAN》前晚在台灣高雄舉行,當紅男團Seventeen小分隊BSS壓軸登場,他們演繹熱播韓劇《淚之女王》的主題曲《The Reasons of My Smiles》和熱爆歌曲《Fighting》,令全場High爆尖叫。