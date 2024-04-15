孖ATEEZ助陣《Coachella音樂節》 LE SSERAFIM強勢攻美 性感跳唱10首歌

韓國女團LE SSERAFIM人氣席捲日韓後再下一城，昨日首度亮相美國大型音樂節，5位成員以性感戰衣登場，熱舞跳唱10首歌，又首度演唱英文新歌，成功征服美國樂迷。

韓國勁爆女團BLACK PINK先後於2019及2023年為美國年度大型音樂騷《Coachella音樂節》擔任表演嘉賓，將韓流推至頂峰，而近年人氣飆升的女團aespa亦曾於2022年獲邀演出。今年的《Coachella音樂節》於本月12至14日，以及19至21日舉行，嘉賓陣容除了美國天后Lana Del Rey及Doja Cat等，還有來自韓國的人氣女團LE SSERAFIM及男團ATEEZ助陣。

近年經常在海外開騷的韓團ATEEZ，是首隊獲邀亮相該音樂節的K-Pop男團，8子除了首日有份演出外，還將於19日的音樂節中再度登場。他們勁歌熱舞，先後演繹《Say My Name》、《HALA HALA》及《Guerrilla》等近10首歌，唱足40分鐘炒熱氣氛。他們獻唱《The Real》時，還特地融入韓國傳統文化元素，趁機宣揚當地文化。完騷後，他們發表感言時表示見到台下觀眾跟着一起唱，盡情享受他們的演出，相當感動。

首次演出英文新曲 LE SSERAFIM則於第2日擔任表演嘉賓，5女以性感造型霸氣現身，一口氣唱出《ANTIFRAGILE》、《FEARLESS》、《UNFORGIVEN》、《Perfect Night》及《EASY》等多首Hit歌，還首度公開英語新歌《HOT and FUN》的舞台表演，合共演繹10首歌，場內氣氛High爆！隊長金采源率領隊友以英語打招呼，成員又各自以英語作自我介紹，表示很興奮可以在這個舞台演出，希望大家盡情享受她們的表演，並大讚樂迷非常熱情。她們演出前不忘把握時間四處遊覽，日本成員宮脇咲良及韓國成員許允真各自晒出打卡照冧粉絲。