暢所欲玄：山高月小 水落石出

唯一能改變命運的，就是我們的心，一切由自己創造。水隨形而方圓，人隨勢而變通，敢於改變，善於改變，人生才能有收穫。

有麝自然香，不必隨風揚。坊間有些大師有名有利，為甚麼要從多方面刷存在感，究竟擔心甚麼？害怕甚麼？坊間有句話：「花若盛開，蝴蝶自來」，有料之人不會經常說自己批的最準最到位，又經常爆些從未有人講的材料去吸引信眾。

人的運程，你可掌控嗎？請問有誰因你而改變，成為大富大貴的富豪？年年購買大量昂貴風水物有得着嗎？正如前段文章所說，唯一改變命運的，就是用自己的心創造財富。

盛極必衰，否極泰來，物極必反，這是宇宙不變的道理，也是自然規律，但有些人的面皮厚，不得不讓人佩服。

有月風自來，山青花自開。春夏秋冬，輪迴交替，人這一生無法重走，積德需無人見，行善自有天知，人為善，福雖未至，禍已遠離你，人為惡，禍雖未至，福已遠離你。

永遠不要放棄內心的善良，孔子勉勵弟子「生無所息」，人生在世，要效法自然，珍惜時光，努力進取。

堪輿學者元海