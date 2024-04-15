洪嘉豪操肌見暈 Marf熱舞有「胸」險

歌手洪嘉豪（Kaho）一連兩場的處男紅館騷《Kaho Live 2024》前晚開鑼，女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）擔任嘉賓。兩人早前因拍劇結緣，飾演兄妹的他們感情深厚，Kaho指Marf是身邊最「妹豬」的女仔，所以特別錫她。Marf隨後脫去外套，僅穿肚兜跳唱《I'm Marf-elous》，但因動作幅度太大致上衣下滑，要頻頻抽衫。

演唱會全場爆滿，現場還設有主題相框兼打卡位供粉絲影相，男神魏浚笙、女團Lolly Talk亦有捧場。Kaho以歌曲《主角光環》揭開序幕，之後換上露腰裝大晒結實腹肌，施展舞技之餘，還拿着手機四圍與歌迷合照。

自嘲太平凡

談到為演出鍛煉腹肌，Kaho笑言身體變得虛弱，起身飲水都頭暈，他自言沒有刻意減肥，但開騷的壓力令他胃口大減：「今日食嘢都想嘔，可能胃細咗，腰圍只有27吋。」練出4、5塊腹肌的他被觀眾大叫除衫，他笑稱媽媽不允許。他認為今次演出有70至80分，還自爆唱《隨波逐流》時分了神，幸好沒有走音，又自嘲名字、樣貌和唱功都很普通，但平凡的他能夠走到這裏已經盡了力，並鼓勵歌迷不要怕失敗。