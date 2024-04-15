中娛星動：潑水節掀惡鬥 范冰冰紮紮跳追擊 黃子韜踎低投降

內地女星范冰冰、黃子韜及吳克群分別參與泰國及雲南潑水節，冰冰紮紮跳與工作人員玩追逐戰，兩位男士則瞓身與圍攻者對抗，最終黃子韜要蹲地抱頭投降！

近日泰國與雲南西雙版納同樣舉行潑水節，不少藝人專程參與。內地女星范冰冰日前應泰國旅遊局邀請，現身當地參與潑水節。活動後她未有即時離開當地，反而四出觀光，所到之處吸引不少粉絲圍觀。她更入鄉隨俗，與工作人員大玩水戰，拿起玩具水槍紮紮跳，邊走邊鎖定目標，繼而向同行的工作人員瘋狂掃射，期間開心得哈哈笑，工作人員隨即反擊，嚇得她狂奔逃跑。

吳克群狼狽被集郵 內地小生黃子韜與台灣歌手吳克群則不約而同現身西雙版納潑水節，相對於冰冰，他們可謂狂野得多。網上流傳兩人被「圍攻」的片段，只見穿白色風褸的黃子韜起初一臉帥氣地拿住水槍向群眾射水，沒料慘遭圍攻「報復」，戴上眼罩兼用塑膠水桶笠頭的他難以敵眾，惟有舉白旗高呼：「我認輸！」但蜂擁而上的群眾沒有停手之意，最後他只能蹲下來抱頭，並再次認輸。

至於一頭金髮的吳克群被「圍攻」到在馬路旁躲避，全身濕透之餘，耳仔亦入水。但粉絲未有放過他，又趁機上前集郵，未及整理儀容的他只好以塌頭Look合照，狀甚狼狽。

鏡頭前甜蜜放閃 另外，黃子韜與旗下女藝人徐藝洋一直盛傳熱戀中，卻遲遲未有官宣。近日兩人在雲南錄製綜藝節目時，再有親暱行為，他們不避嫌同坐一輛車，徐藝洋行夜市時更將吃過的麵包「投餵」男方。拍攝策騎片段時，他們同騎一匹良駒，子韜從後抱着女方，舉止親密。以上種種行徑令粉絲嘩然，有人直指他們是借節目官宣。

黃子韜