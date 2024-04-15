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伍淑怡「峰」騷曬太陽
伍淑怡穿上開胸泳衣，大騷Big爆身材。
藝人伍淑怡近日投資經營實驗室培育鑽石生意，昨日偷得浮生，趁天氣好到石澳曬太陽，身材標青的她穿上開胸泳衣，低胸開到落肚臍，在沙灘大派福利，有助解暑。
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