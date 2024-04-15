斟再開騷收復失地 許志安罕談「安心事件」：一世的傷疤！

歌手許志安於2019年爆出「安心事件」，事業和形象直插谷底。近日他接受黎芷珊訪問時激罕談及事件，雖然近年已逐步復出，但坦言這是「一世的傷疤」，永不磨滅！

5年前爆發的「安心事件」，幾乎令主角許志安和黃心穎事業跌入萬劫不復之地，二人沉寂多時後雖然相繼復出，但相關話題仍不時被提起。安仔日前接受黎芷珊新節目《芷珊約您》訪問時，難得重提事件對自己造成的衝擊。問到在最「灰」的時期，對將來事業是否還有期望？他稱不敢對自己有期望，更直言是「一世的傷疤」！問到有甚麼想跟10年後的自己說？他語重心長道：「其實你好幸福啦！」

安仔在節目中抱起貓咪時，難得展現燦爛笑容。將於6月在馬來西亞開騷的他，據知正洽談在其他地方開唱，逐步重啟歌唱事業，其好友鄧健泓在社交網為他打氣：「記得以前做新人的年代，我是他演唱會嘉賓的常客，差不多每一場我都會出現，因為他想有更多人認識我，他的確給予我很多表演機會。Thank you, my idol, Good show！」

黎芷珊慘食檸檬 芷珊碌盡人情卡，除了安仔外，還邀請了多位歌手擔任節目嘉賓，包括張敬軒、楊千嬅、溫拿及草蜢等。在娛圈人脈甚廣的芷珊笑言亦有「食檸檬」的時候，原因與「紀錄片」拍攝形式有關：「有啲歌手嚇親，因為全程要跟住，但我就係想有變化，所以最終唔成事。」加上每位歌手檔期不同，演唱會後台又多「神秘禁地」，令洽談過程成為一大挑戰。