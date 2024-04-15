無綫花旦高海寧日前在中環被網民偶遇，見她一身黑色套裝，手上拿着心形手袋，期間邊行邊講電話，更四處觀望，似是迷失問路中。昨日她在社交網上載多張美照，原來她當日所穿的外套下，穿了一條低胸Tube dress，胸口位置以皮料為主，她將胸前第一粒鈕扣解開，造型帶點野性。