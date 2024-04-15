娛圈單打：被人認錯兼失獎 努力點解冇回響

香港電影金像獎圓滿落幕，唔知賽果係咪令大家滿意呢？憑《不日成婚2》角逐影后的衛詩雅，最終只係陪跑，連當事人都預咗。賽前爆出大熱港產片《白日之下》，女主角原屬意衛詩雅擔任，甚至曾在導演陪同下，親到法庭旁聽有關案件審訊，點知到頭來只係為別人作嫁衣裳，余香凝唔止得到角色，仲攞唔少獎。

所以話啫，呢啲就係時也命也，唔係你就唔係你！衛詩雅回應被搶角色傳聞時亦非常得體，認為最緊要電影有好成績，自己無緣參演並不遺憾。之不過，唔少網民都替她不值，認為其演技比余香凝好。其實，好多事情都冇得解，事實係余香凝憑此片發熱發亮，衛詩雅則飲恨，想要彈出，惟有再等等。

講開又講，衛詩雅入行都有十幾年，外形甜美，又有親和力，獲網民大讚「Girlfriendable」，近年演技仲有顯著進步添，卻硬係跟大紅大紫有大段距離。早前仲鬧出「尷尬過關家姐」的認錯人事件，令人疑問，乜衛詩雅真係咁大眾臉，沒有辨識度咩？

話說薛家燕在電台做節目，邀請衛詩雅擔任嘉賓，點知家燕媽媽竟然認錯人，誤將此詩雅當成彼詩雅，以為係陳家樂新婚嬌妻連詩雅，仲不停恭喜佢有咗身己，搞到衛詩雅紅都面晒，只能傻笑更正，𤓓到想搵窿捐！

就連娛圈長青樹都將兩個詩雅搞混，想來唔少觀眾可能都係一樣！唉，明明有齊走紅條件，偏偏爭咁啲，問題究竟出咗喺邊呀？會唔會就係呢個詩雅唔夠進取，一味隨遇而安，結果唔止女主角落在旁人之手，就連星途都平平無奇呢？