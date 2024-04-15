Baby玩快閃 紅地氈爭艷 鄧麗欣解放性感 狙擊林明禎

昨晚的《香港電影金像獎》紅地氈上演一場「激戰」，楊穎趕返港參與盛事，與馬來西亞女神林明禎同以白色女神造型登場，聯手力拚罕有晒線、「大個女」的鄧麗欣！

紅地氈向來是爭妍鬥麗之地，楊穎（Angelababy）昨晚以高級定制的白色晚裝登場，兩側波浪紋設計極具氣場，她與馮德倫擔任「最佳亞洲華語電影」頒獎嘉賓。Baby上一次出席金像獎已是10年前，當年她冒雨出席，所以昨日到場前也擔心會否下雨。她透露是次來港只逗留3天，要趕返內地「陪太子讀書」，全因就讀一年級的兒子「小海綿」要準備考試，雖然有補習，但她也會親自教：「小朋友只驚我，對佢有惡亦有甜，都係想佢長大後有規矩，惡都值得。（你係虎媽？）有時啦！我對小朋友好好㗎！」提到去年捲入19禁歌舞騷傳出被社交平台禁言，隨後獲解封一事，她即避談。

林明禎與鄧麗欣（Stephy）結伴亮相，前者穿白色晚裝若隱若現，性感度不及穿黑色吊帶喱士透視晚裝的Stephy。對於被指性感出擊，Stephy笑說：「係呀！因為知道同明禎一齊行紅地氈，哈哈！其實揀衫嘅時候都唔知同佢行，只係對條裙一見鍾情，係好少布，我覺得自己都大個女，可以試吓！」她指戰衣不算「賣肉」，而且已做足安全措施，很放心。明禎笑說：「今年唔敢太性感，未有安全感，希望下年如果《飯戲攻心2》有提名，我就着Deep V！」Stephy即相約明年再一起行紅地氈。

周家怡周身傷 至於周家怡穿黑色露背高衩拖尾晚裝高貴登場，她自爆負傷頒獎，並透露第6、7節肋骨骨裂，全因開戲前練習，但疑因肌肉不夠力而弄傷，足足痛了兩星期才求醫，而膊頭也有一級撕裂，希望趕及5月底康復，6月開拍電影：「可能動作戲延到最後拍，或者用替身同鏡頭就。」而甚少在港露面的台灣女星林熙蕾，穿黑色露肩晚裝亮相，美貌十年如一日。