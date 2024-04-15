梁雍婷奪「女配」哽咽 姜大衞一擊即中攞「男配」
「最佳男配角」由姜大衞憑電影《白日之下》奪得，童星出身、入行超過70年的他，首次入圍該獎項便奪獎，全場起立鼓掌致意。他在台上透露與哥哥秦沛均憑弟弟爾冬陞有份做幕後之電影奪獎，談到得獎感受，他向台下太太李琳琳大講愛的宣言：「我好想多謝我太太，今年係我哋結婚50周年，你話想我以最低調嘅方法將個獎交畀你，I Love You！」李琳琳被老公的一番感言感動到眼濕濕，並向老公飛吻，可謂甜到爆！姜大衞受訪時難掩興奮心情：「相隔50幾年再攞獎，真係冇諗過！（點慶祝？）要問我大人。（加家用？）佢加畀我就真，我諗會嘅。」
同樣憑該片奪「最佳女配角」的梁雍婷，成功擊敗楊偲泳等對手，並繼早前亞洲電影大獎後再勇奪「女配」，她於台上哽咽表示自覺是一個幸運的人，還特別感謝已故恩師廖啟智。原來她於低潮期獲對方撰親筆信鼓勵，信封內還有一疊鈔票，令她非常感動，直言至今每當感到迷失時，便會以該信件提醒自己曾經遇上一位好老師，更說：「佢教我點成為一個好演員，係一位好好嘅老師同前輩，好錫每一位學生，亦教識我點樣做每件事都無愧於心。」
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