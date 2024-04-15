梁雍婷奪「女配」哽咽 姜大衞一擊即中攞「男配」

「最佳男配角」由姜大衞憑電影《白日之下》奪得，童星出身、入行超過70年的他，首次入圍該獎項便奪獎，全場起立鼓掌致意。他在台上透露與哥哥秦沛均憑弟弟爾冬陞有份做幕後之電影奪獎，談到得獎感受，他向台下太太李琳琳大講愛的宣言：「我好想多謝我太太，今年係我哋結婚50周年，你話想我以最低調嘅方法將個獎交畀你，I Love You！」李琳琳被老公的一番感言感動到眼濕濕，並向老公飛吻，可謂甜到爆！姜大衞受訪時難掩興奮心情：「相隔50幾年再攞獎，真係冇諗過！（點慶祝？）要問我大人。（加家用？）佢加畀我就真，我諗會嘅。」