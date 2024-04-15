《金手指》成金像獎大贏家 梁朝偉破紀錄6度稱帝 余香凝首奪影后

影壇盛事《第42屆香港電影金像獎》昨晚假尖沙咀文化中心舉行，場面星光熠熠。一如賽前所料，梁朝偉與余香凝同以大熱姿態登頂，分別獲得影帝及影后殊榮，尤其偉仔刷新《金像獎》史上得獎紀錄，第6度稱帝，而他主演的《金手指》共獲6個獎項，成為是晚大贏家！

身在德國拍戲的偉仔憑英皇電影《金手指》再度獲得《金像獎》「最佳男主角」，昨晚他透過視像通話「領獎」，全場歡呼！剪了一個平頭裝、身穿黑西裝的他精神奕奕：「唔識講，好開心，因為都隔咗10幾年先再喺《金像獎》得獎。」然後又搞笑反問：「依家係咪講得獎感受呀？我要多謝提名我嘅朋友同屋企人等等，尤其過往喺我41年演藝生涯支持我嘅觀眾朋友，多謝大家！」此時被讚是一位「偉大的演員」，偉仔即再三澄清：「千祈唔好咁講，好演員就得喇。」

30歲的余香凝入行13年，今年成功作出「零的突破」，憑電影《白日之下》入圍角逐「最佳女主角」，甫公布入圍名單已獲得不少業內人士肯定，賽前更被形容影后寶座「十拿九穩」，大熱封后的她得獎後眼泛淚光表示：「多謝投票畀我嘅人。我可以企喺度，係因為我特別幸運，遇上今次呢個團隊，多謝電影台前幕後。多謝我屋企人，媽咪永遠係我失意時背後動力，多謝我老公，冇你我乜都做唔到，多謝我兩個小朋友，希望你哋日後都有你哋嘅夢想。作為一個女性，其實無論喺人生邊個階段，都可以追求你哋嘅夢想。」

郭富城頒獎谷新片 「最佳導演」由郭富城負責頒獎，他不忘趁機宣傳主演新戲《來自汪星的你》﹕「導演呢個崗位，係負責發掘演員獨特嘅一面，同折磨演員，等佢哋做好啲。有導演發掘咗我唔係人嘅一面，近日連狗仔都演埋，我要向一直發掘同折磨過我嘅導演講聲多謝！」結果由出名Chur爆的導演鄭保瑞憑執導《命案》奪得「最佳導演」，先後3次入圍的他終於首次獲獎，得獎後開心表示：「拍嘅時候冇諗太多，難得有個好劇本，當然中間有無力感，但一步一步克服順利攞咗呢個獎，多謝呢套戲一眾演員，佢哋喺我心目中永遠都係最佳演員，香港電影加油！」

而「最佳電影」則由《毒舌大狀》奪得，由導演吳煒倫率領台前幕後上台領獎。吳導「結案陳詞」時感性謂：「拍呢套戲，我完全感受到台前幕後上下一心想拍好佢，咁比攞獎更重要。喺港產片拍攝愈嚟愈艱難嘅情況下，我都希望整個影圈上下一心，大家都做好手頭上嗰部電影！」「新晉導演」則由卓亦謙憑《年少日記》奪得，他將獲得10萬元獎金以作鼓勵。

大會今年將「終身成就獎」頒發給入行63年的洪金寶，他上台從張艾嘉手中接過獎項後，然後致謝詞：「我攞過『最佳男主角』，『終身成就獎』仲攞過兩次，好開心、好激動，依家係未攞過『最佳導演』，希望嚟緊有一部入到圍已經好開心，得獎嘅話當然更加好，四喜臨門呀。」「專業精神獎」則由從事幕後工作超過50年的唐萍奪得，她由徐克手上接過獎項，全場肅立及掌聲雷動。