DJ Henney瞓身晒激凸Body

韓國性感DJ Henney在日韓兩國人氣勁爆，最近在日本拍攝的她透過社交網公開在東京賞櫻時的照片，並寫道：「終於開花了！今年東京的開花日是怎麼回事？」相中的她身穿白色喱士透視裝和短裙仔，可愛又性感！而最近她透過網誌公開內衣寫真，她穿上黑色內衣躺在床上，大晒玲瓏浮凸的身材。