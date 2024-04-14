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Clara「胸」降香港歎世界
韓國性感女星Clara近年活躍於大中華市場，前日她透過社交網公開身在香港的照片，相中的她身穿黑色吊帶裙大晒Big爆上圍和白滑美腿，坐在酒店的客廳歎點心，相當寫意。她又穿上灰色緊身衫和牛仔褲站在露台睇夜景，內裏的黑Bra若隱若現，相當性感！
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