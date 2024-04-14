一早娶咗雲露娜？ 奇洛封盤 半億豪宅搞婚禮

荷里活影壇男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）近年憑《殺神John Wick》（John Wick）系列迎來事業新高峰，事業愛情兩得意，他與拍拖5年的藝術家女友Alexandra Grant一直感情穩定，近日有美國娛樂雜誌更踢爆他快將「封盤」與女友拉埋天窗，舉辦一場低調的婚禮。

有消息人士向雜誌爆料：「奇洛李維斯同Alexandra交往前已經係多年好友，佢哋認為現時係對彼此許下承諾嘅最好時機。佢哋就好似靈魂伴侶，想同彼此度過餘生。」據知他們計劃在男方價值800萬美元（約6,256萬港元）的荷里活豪宅後院，邀請家人及親友見證，舉辦一場平靜而簡單的婚禮。事實上，「未來奇洛嫂」去年9月接受雜誌訪問時亦罕有地提及男友：「奇洛係帶畀我好多啟發嘅人，佢好有創造力亦非常友善。」若然屬實，今次將是奇洛首段婚姻。

拍戲受傷頂硬上 不過，美國女星雲露娜維達（Winona Ryder）數年前在訪問中自爆，90年代與奇洛合演電影《吸血殭屍：驚情四百年》（Bram Stoker's Dracula）一場婚禮戲份時，導演哥普拉（Francis Ford Copploa）找來真正的羅馬尼亞牧師主持整個婚禮儀式，所以她堅持與奇洛「現實生活中已經結婚」。

另外，奇洛最近將一頭招牌髮型剪短拍攝新片《Good Fortune》，該片演員兼導演Aziz Ansari日前受訪時大爆奇洛拍攝期間受傷，指事發時奇洛在休息車小休，期間不慎絆倒弄傷膝蓋，當時他更痛到喊叫。雖然受傷，但Aziz指奇洛好專業，受傷後仍堅持繼續拍攝。