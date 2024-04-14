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練美娟兩個轆抗強風
藝人練美娟、駱振偉與陳子豐為ViuTV節目《淡季報錯團》到台灣澎湖取景，體驗淡季旅遊的另類玩法，為感受適逢風季的澎湖到底風力有多大，3人應節目組要求踩單車，在跨海大橋上迎風奔馳，練美娟一臉得戚說：「又話會踩唔到嘅？冇嘢喎師傅！」
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