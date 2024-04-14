胡定欣練歌唱主題曲 蔡思貝奉旨晒S曲線

藝人胡定欣及蔡思貝昨日出席慈善活動，定欣透露正「秘密練兵」，預告再出電視劇主題曲。思貝則接拍纖體廣告，預告挑戰擺S形甫士。

胡定欣、蔡思貝、林奕匡夫婦及梁釗峰等昨晨現身科學園參加慈善跑步活動，定欣與思貝賽前受訪，透露今次只「象徵式」跑3K，前者說：「今日好有意義，可以支持助養女童計劃，改變小朋友嘅生活，起碼有書讀。（你有助養開小朋友？）係！仲先後去過尼泊爾同埃塞俄比亞探訪，當中最難忘係自己助養嘅首位女童，我去探訪時佢係唔識笑，但一年後佢畀相我睇，已經見佢滿面笑容。」

自認眼淺 思貝接口表示期待不久的將來可成行作慈善探訪：「等我親身去體驗一下。（你眼唔眼淺㗎？）好眼淺。」定欣即以過來人身份說：「見到啲被探訪者，我諗都會按捺住自己嘅心情，不過可以係Happy Tears（開心眼淚），真係有好多感動位嘅。」

談到新工作，思貝透露剛接拍了一個美容院廣告：「真係好新嘅嘗試，因為纖體嘅甫士比較S形，都算係挑戰，好快有得睇拍出嚟嘅效果喇！（好性感？）健康囉！」至於定欣則表示有機會唱劇集主題曲，記者笑指是否其主演劇集《巾幗梟雄之懸崖》？她笑說：「期待啦！（錄咗音未？）準備啦，好彩過去呢幾年不斷有練歌，所以無論係登台或者其他，有得入錄音室我都好開心。（今次同男主角黎耀祥合唱？）賣個關子先，哈哈！」

近期迷上滑雪的定欣，直言早前忍不住再去了日本：「滑春雪呀，原來真係會上癮，上季滑完返到香港真係好掛住，所以再約朋友返去滑多一個禮拜。今次感覺好唔同，春天比較和暖又出太陽，可以有藍天白雲陪伴，加上滑雪場唔多人，可以畀你盡情去玩，真係好開心，唔捨得返嚟。」