中娛星動：巨星陣容堪比春晚 楊謹華搵吳慷仁應援 冷水兜頭淋

台灣女星楊謹華出戰內地真人騷《乘風2024》，找來超強巨星陣容應援，但竟遭舒淇和吳慷仁大潑冷水！而台灣「咪神」郭書瑤傳出在第二輪公演後遭淘汰，日前她大晒半裸床照表示：「沒有一點遺憾。」

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第5季《乘風2024》，正進行得如火如荼。近日節目組正式公開陣容及主題曲，楊謹華即搶頭啖湯，找來超強巨星陣容擔任應援團造勢，當中包括影后舒淇、影帝吳慷仁及梁家輝、林心如、鍾鎮濤、陳嘉樺、陳意涵、王大陸、許瑋甯、陳立農、楊祐寧和秦嵐等，網民笑指其應援團的卡士，比節目中一眾「姐姐」更強勁，堪比春晚及跨年晚會！楊謹華更特意準備多張土味濃郁的宣傳海報，讓一眾好友拿着拍片，噱頭十足。不過當中竟有人唱反調，吳慷仁笑說：「我就不信你會走到最後。」舒淇亦表示：「如果你不小心一早就被淘汰的話，我們還是乖乖回來拍戲吧。」相當搞笑。

郭書瑤晒床照回應出局 另一邊廂，擁33E豐滿上圍的郭書瑤亦有參與節目，不過早前網上流傳的淘汰名單中，有指她在第2輪公演後遭淘汰，粉絲深感惋惜，認為她有顏值、有身材，還有實力，不應那麼早就被淘汰，甚至有人激動留言：「郭書瑤可是甜妹鼻祖呀！」不過她似乎沒有氣餒，日前反而趁深夜派福利，在社交網大晒「半裸床照」及留言透露心聲：「沒有一點遺憾，只有一點漂亮。」似是回應被淘汰一事。