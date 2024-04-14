MIRROR登紐約電視台 AL做發言人
男團MIRROR近日在美國舉行巡唱，日前齊齊亮相紐約電視台節目《Good Day New York》受訪，更被形容為「The new kings of Cantopop（新一代廣東流行曲之王）」！他們跳唱新的英文團歌《Day 0》，雖然場地有限，但未有影響發揮。在訪問環節，只得3位「英語擔當」Anson Lo（AL）、Ian及Stanley代表發言，日前以英文留言卻被嘲的姜濤及AK則一言不發。AL表示：「我們一直努力擁抱並吸收世界各地不同類型的音樂，這當然包括西方音樂，我們也喜歡，再加上香港獨特的旋律風格。它無處不在，任何人何時何地也能欣賞。」他大晒流利英語，輕鬆Carry全場。
事後MIRROR分享參與今次訪談的感受，AL表示：「由細到大都冇諗過可以上到美國一個咁著名嘅電視節目，甚至可以喺上面表演兼且同主持玩，呢件事對自己嚟講好奇妙。」Edan則表示：「好榮幸，同時亦好緊張，因為喺一個唔係自己熟悉嘅地方，然後要表演，大家都好緊張呢次表演同訪談。」
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