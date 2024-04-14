娛圈單打：擺酒擺足三日 晒命招來嫉恨

「十優港姐」麥明詩（Louisa）風騷出嫁，擺酒擺足三日，唔止惹來舊愛林作酸勁大發，聲言自己和女友裕美結婚，也要擺酒十八區；更因為連日來在個人社交網「唧牙膏式」放出婚宴靚相，招來網民又妒又恨，鬧佢仲要晒命晒到幾時！

好心啦，結婚係人生大事，難得嫁得有情郎，晒吓命都唔過分啫。何況Louisa不過喺個人社交網晒相，並無佔用公眾資源，網民唔鍾意大可唔睇，又使乜咁激動呢？難怪有粉絲幫口反駁，指有啲人咁唔抵得，係咪自己婚姻不如意咋？

嗱，新婚燕爾的Louisa心情靚絕，根本唔介意網民批評，仲話因為朋友及Sponsor眾多，起碼要繼續Po多一個星期，拜託大家忍耐一下！十優港姐果然品學兼優，面對網民無理取鬧依然保持大方得體，亦唔會因為怕咗網絡威力而妥協，真係要畀個讚佢！

其實，Louisa擺酒擺足三日係有原因嘅，梗係並非為咗晒命，而係希望老爺奶奶、自己父母都開心咋！佢話第一日在圍村擺酒，係因為男家係圍村人，希望老爺奶奶滿意；第二場婚宴，則要照顧自己父母及親朋戚友意願，唔希望掛一漏萬；到了第三日，主角係自己和老公，要搞一場夢想中最完美的婚禮，讓所有人盡興。所以話啫，十優港姐係晒得有道理！

再講吖，結婚一生人一次，當然要做到十全十美，唔好留有遺憾。Louisa都係想為自己製造一個難忘回憶啫，難得佢有體力有財力，莫講話擺酒三日啦，擺足一個禮拜又干卿底事！真正愛錫呢對新人的親友，又點會介意佢晒命吖！