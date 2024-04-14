歡迎「情侶檔」拍劇 陳懿德娘娘現形：對我好不只羅天宇

藝人陳懿德與羅天宇的緋聞傳得甚囂塵上，有指男方對她體貼入微，陳懿德以「娘娘腔」表示：「對我好嘅，唔只佢一個！」

無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院》昨日舉行記者會，主持王祖藍及李思捷等率領一眾入圍學員現身，期間大會推出蛋糕，為4月11日「入五」的李思捷補祝生日。擔任「扮公室助理」的郭珮文及陳懿德早前扮「人肉獎座」，網民狠批「唔人道」，她們受訪時表示有份扮嘢已很榮幸，陳懿德更自爆：「其實我哋畀咗好多提議工作人員，反而係佢哋問番轉頭，咁樣係咪得㗎？好多謝大家錫住我哋。」

談到與羅天宇傳緋聞，陳懿德表示：「我哋本身成大班人一齊出去玩啫！（公司畀壓力唔認得？）唔係呀，冇壓力。（有冇發展機會？）如果一齊拍劇，戲入面咪會囉。（玩地下情？）都話係好朋友，其實身邊好多朋友對我好好，唔係淨係佢一個。」

關嘉敏無懼地位受威脅 至於關嘉敏、黃建東及澳門小姐出身的麥嘉欣在節目中成為「星級學員」，對於有網民指黃建東「直情可以做助教，唔好霸住個Quota」，他笑說：「唔敢當，報名參賽前我都掙扎咗好耐，驚大家會唔會話我又參加（比賽），但我真係唔想錯失呢次機會。」

「顏值擔當」麥嘉欣在節目中扮醜，她自言沒有偶像包袱。對於有網民指澳門小姐已停辦多年，質疑其資格，她解釋指當年是閉門選美：「2017年我仲代表澳門去日本選美，其實之前我已經拍片解釋過。」而對於松岡李那加盟公司，身為師姐的關嘉敏不擔心地位受威脅，反而希望有機會與對方合唱。