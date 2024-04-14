娛樂

唐嫣貴氣攻「瀛」

唐嫣以貴氣打扮出席品牌活動。 唐嫣以貴氣打扮出席品牌活動。
唐嫣以貴氣打扮出席品牌活動。
內地女星唐嫣憑劇集《繁花》再次爆紅，廣告與代言接到手軟的她，日前獲邀到日本東京出席品牌活動，現場星光熠熠，有不少青春日、韓女星，但她依然在紅地氈搶盡風頭！當日她穿上一襲甚有透視感的黑色喱士裙，大騷白滑長腿，端莊得來有氣質，女人味滿瀉。
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