年僅30歲 飲酒期間出事 徐仁國舊愛朴寶藍 暈倒洗手間猝逝

韓國選秀節目《Super Star K》第二季出身的女歌手朴寶藍前晚突然逝世，當晚她與友人飲酒，被發現暈倒在洗手間內，送院搶救後不治。最近她正籌備慶祝出道10周年的新碟，未料專輯未推出已離開。

朴寶藍前晚與友人飲酒期間猝逝，終年30歲。京畿道南揚州執法部門表示，前晚9時55分接報，指有人在屋內洗手間暈倒，當時朴寶藍正跟2名女友人在屋內飲酒，朋友見她一直未有出來，開門後發現她暈倒並伏在洗手盆上，大驚報案，她之後被送往醫院搶救，延至晚上11時17分不治，由於未能確定死因，將由國立科學搜查研究院進行驗屍。

朴寶藍事務所昨晨表示：「向大家傳達悲傷又心痛的消息，朴寶藍在4月11日深夜突然離開我們，我們的藝人和職員全部都在悲傷之中哀悼故人。」事務所對將這個消息告知一直支持朴寶藍的粉絲感到心痛，又呼籲大家不要作出惡意猜測。

唱《請回答1988》主題曲 朴寶藍2010年參加《Super Star K》第二季時是肥妹仔一名，其後勁減逾70磅，2014年8月7日憑歌曲《Beautiful》正式出道，她曾為《請回答1988》、《Hyde Jekyll，我》及《機智監獄生活》等韓劇演唱主題曲。今年她將迎來出道10周年，她曾透露正籌備新碟，今年2月18日，她與同是《Super Star K》第二季出身的男歌手許閣合作推出《I hope》，未料成為最後作品。感情方面，她曾於2017年12月承認與韓劇《請回答1997》男星徐仁國蜜運一年半，翌年5月宣布已分手。