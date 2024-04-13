4月13日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月13日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張蔓姿姊妹檔扮靚
孖生姊妹藝人張蔓姿和張蔓莎日前現身美妝活動，分享個人風格哲學，家姐蔓姿作中性打扮，與爽朗個性相襯；細妹蔓莎留長髮，個性文藝恬靜。兩姊妹感情要好，自小一起行街買衫扮靚，表示最愛逛旺角尋找穿搭靈感。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240413-0413_00282_065/張蔓姿姊妹檔扮靚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc