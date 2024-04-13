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周殷廷騷前唔忍口
近日熱爆網絡的唱作歌手周殷廷，日前以白馬王子造型與粉絲在雪糕店舉行見面會，5月處男個唱如箭在弦，他仍大開「食」戒不忍口。他笑指幸好今次是《三生有幸》做主題，若果是《愛後餘生》便要改吃魚生了。入行9年首次與粉絲近距離接觸，他感覺像朋友般玩得開心，並計劃完騷後再搞雪糕慶功宴。
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