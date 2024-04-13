高圓圓撇老公襲港 吳尊日食6餐

藝人為了工作不時周圍飛，有「汶萊王子」之稱的吳尊近日來港開工，順道寓工作於娛樂，化身美食KOL，在社交網表示來到美食之都，要盡情品嘗地道美食。除了下榻酒店的晚宴外，原來他對香港亦非常熟路，帶工作人員走勻全港搵食，大歎招牌英式早餐及下午茶，又懂得去米芝蓮餐廳買外賣，食盡叉燒、燒鵝，連西多士、皮蛋瘦肉粥都有，當然不少得港式凍檸茶、凍奶茶及多款甜品，開工一晚竟食足6餐！他發文：「工作中找樂趣很重要。一天的香港，但很充實，永遠抱着一顆感恩的心態面對生活，不斷尋找可以小慶祝的機會，大家加油。」他自言勤力做運動就是為了吃，一於食完再減，順道振興香港經濟，獲網民讚識飲識食又帥氣心善。