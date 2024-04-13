高圓圓撇老公襲港 吳尊日食6餐
藝人為了工作不時周圍飛，有「汶萊王子」之稱的吳尊近日來港開工，順道寓工作於娛樂，化身美食KOL，在社交網表示來到美食之都，要盡情品嘗地道美食。除了下榻酒店的晚宴外，原來他對香港亦非常熟路，帶工作人員走勻全港搵食，大歎招牌英式早餐及下午茶，又懂得去米芝蓮餐廳買外賣，食盡叉燒、燒鵝，連西多士、皮蛋瘦肉粥都有，當然不少得港式凍檸茶、凍奶茶及多款甜品，開工一晚竟食足6餐！他發文：「工作中找樂趣很重要。一天的香港，但很充實，永遠抱着一顆感恩的心態面對生活，不斷尋找可以小慶祝的機會，大家加油。」他自言勤力做運動就是為了吃，一於食完再減，順道振興香港經濟，獲網民讚識飲識食又帥氣心善。
現身中環被捕獲
至於內地花旦高圓圓近日亦撇甩台星老公趙又廷低調來港旅行，她在社交網分享身在香港街頭的照片，有顏值又有身材的她保持凍齡美貌，相中見她打扮樸素，身穿黑色長裙搭配白色薄紗襯衫，展現甜美笑容，融化粉絲的心！其實早於今年1月亦有網民分享在中環偶遇高圓圓的照片，當時她穿着黑色西裝外套配低V長裙，型格又性感。
人人做記者
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