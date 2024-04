引用名言 姜濤遭惡搞 AK串錯英文被嘲 粉絲護主淪箭靶

而學歷只有初中程度的姜濤,繼兩年前為新歌造勢時把「coming soon」打成「comeingsoon」後,日前又寫道:「No one will give you anything, you want to achieve the goal, you have to pay, tears, blood, sweat, these three things.」文末更加多句:「I will let you guys shut up.」難得長篇大論令網民群情洶湧,一方面讚他勇氣可加,但亦有口痕友寸爆他的文法,又好奇是否用了翻譯軟件:「咁深奧嘅英文都識打,果然又善良又孝順嘅好孩子……用翻譯軟件轉番係冇違和。」有人更以漢堡包作二次創作,內容啜核,但其後姜濤補充該節錄來自美國籃球員Kevin Garnett。