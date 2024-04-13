否認被雪藏拒續約 蘇韻姿直言「唔食辣」 暫未有落腳點

近年香港經濟放緩，百業蕭條，連帶娛樂事業亦受影響，有傳無綫與旗下藝人的續約條款亦因此「加辣」，導致藝人相繼不續約離巢，日前剛宣布離巢的《愛．回家》演員蘇韻姿就直言：「我唔食辣！」又否認因被雪藏而不續約。

視后楊茜堯、林夏薇、蘇韻姿及高層樂易玲等，前晚出席無綫新劇《黑色月光》煞科宴。回復自由身的蘇韻姿表示暫未打算簽經理人公司，問到是否續約條件「太辣」而不續約？她不置可否，笑說：「我唔食辣！」又否認與被指因工作態度問題而被雪藏一事有關。

她指公司理解她想外闖的想法，又透露想向音樂劇及舞台劇方面發展：「幕後嘅工作都想試。」她對工作持開放態度，但暫未有其他電視台向她招手，又表示處境劇《愛．回家之開心速遞》的「熊家人」正約她吃飯慶生。

同場的樂易玲指藝人離巢是正常事：「有藝人離開，我哋又會簽番新嘅藝人，舊嘅唔去新嘅點上呢？」另提到外界憂慮從選秀節目《亞洲超星團》出道的男團LOONG 9中，3名香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌疑被冷落一事，她指3人在香港有工作，未必能隨時抽身應付集訓，舉例如舞台劇也不時出現A、B隊形式，方便綵排及演出。

楊茜堯最怕記對白 楊茜堯則於台上感謝導演給她復出的好機會，又指當初受邀時很擔心要如何駕馭角色，總監製鍾澍佳反問她是否擔心要拍《新聞女王》，茜堯笑說：「唔係呀！我都好期待呀！不過呢個仲驚，我驚記唔到對白！」至於林夏薇指今次角色很有挑戰性，期望作品為觀眾帶來新鮮感。