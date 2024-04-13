娛樂

王心凌北京出遊 乖乖聽書

台灣「甜心教主」王心凌出道逾20年，憑內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第3季翻Hit，事業再創高峰，一舉一動都備受矚目。近日她去了北京開騷，把握空檔在當地參觀名勝古蹟，雖然打扮低調又樸素，但女神風采仍被粉絲一眼認出，並在社交網分享她認真聽講解的模樣，網民留言讚賞：「本人真的嬌小又可愛，狀態超好！」
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