中娛星動：泰國出巡漏油 范冰冰暴曬4粒鐘賺血汗錢

內地女星范冰冰到泰國宣傳潑水節，以泰國傳統服飾亮相的她於37度高溫下暴曬4小時，不勝負荷狂標汗。網民戥她辛苦，並慨嘆女神今非昔比，竟要賺這些吃力不討好的辛苦錢。

內地女星范冰冰自2018年捲入逃稅風波後，被封為劣迹藝人，雖然一直被內地封殺，未能踏足內地影視圈，但不愁冇工開，近年轉攻海外市場，拍過韓片，今年初又曾到美國拍荷里活電影，保持人氣。她最近應泰國旅遊局邀請，出席泰國潑水節（又稱宋干節），順勢幫忙宣傳，她換上泰國傳統服飾，襯上其白滑雪肌，簡直是美出新高度。她要在37度高溫下暴曬4小時，雖然造型養眼，但就熱到狂標汗，不時拿出紙巾抹汗以及吹風扇，網民都戥她辛苦！另外，網民發現范冰冰坐的花車不夠氣勢，更出現漏油情況，相比起其他泰國女藝人的花車較為寒酸。

引攤販狂𥄫 有網民認為今次冰冰參與的盛事似足鄉鎮活動，質疑其身價不應該參加這類活動，覺得她要去賺這些辛苦錢實在可憐，有人好奇她今次亮相活動的酬勞。亦有網民力撐冰冰，指她願意紆尊降貴，證明她夠貼地，跟泰國人一齊慶祝佳節。

冰冰在活動上最少換了兩個仙氣造型，當中金色貴氣Look令人目不轉睛，因她身上有大量金珠繡花，頭上又戴金葉配飾，加上完美妝容，似足混血的泰國千金。她另一個以藍色偏中式唐裝的打扮，配上柔順長曲髮，突顯仙氣，她更到攤檔品嘗冰凍椰青，引得攤販一直偷望！