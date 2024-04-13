左右梁朝偉創紀錄 大鵬實力衝影帝

目前身在德國拍攝外語電影《Silent Friend》的梁朝偉，早已明言今年將缺席金獎像，不過入行逾40載、憑主演英皇電影《金手指》第11次入圍角逐「最佳男主角」的他，依然被睇高一線。片中他扮演鋌而走險的股壇大鱷「程一言」，多層次的演技及突破性的發揮，早已為他贏得「電影評論學會」及「電影導演會」影帝殊榮，若明天再次「稱帝」，將刷新金像獎及其個人創下的紀錄，認真威水！

偉仔一眾勁敵中，計有《毒舌大狀》的黃子華、《年少日記》的盧鎮業、《白日之下》的林保怡及《第八個嫌疑人》的內地演員大鵬，當中大鵬實力不容忽視，首次獲金像獎影帝提名的他，早於去年已憑《第》片於《第25屆上海國際電影節》勇奪「最佳男主角」，今次為配合角色造型，他更於短短兩個月內先增肥再減去33磅，毅力驚人，片中他扮演建築公司老闆踩界策劃械劫案，與偉仔於《金》片的角色有異曲同工之妙，有推測他極有機會效法另一過江龍演員、當年憑《三夫》封后的曾美慧孜「一擊即中」，成為「過江龍影帝」。