由前尊尼事務所新設的經理人公司STARTO ENTERTAINMENT本月啟動後,前日假東京巨蛋舉辦首個晒冷家族騷《WE ARE! Let's get the Party STARTO!!》,集合旗下13隊男團共72人演出,吸引逾5.5萬名歌迷捧場。