Arabella Chi 做太陽展「峰」芒

憑英國戀愛真人騷《求愛島》（Love Island）成名的英國女星Arabella Chi，經常於社交網站大派福利，分享性感泳衣與內衣靚相，吸引近135萬粉絲追隨。早前她以黃色比堅尼示人，於林蔭下大擺甫士拍照，展示傲人曲線，充滿陽光氣息，並留言：「她可以製造自己的陽光。」