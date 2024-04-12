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Arabella Chi 做太陽展「峰」芒
憑英國戀愛真人騷《求愛島》（Love Island）成名的英國女星Arabella Chi，經常於社交網站大派福利，分享性感泳衣與內衣靚相，吸引近135萬粉絲追隨。早前她以黃色比堅尼示人，於林蔭下大擺甫士拍照，展示傲人曲線，充滿陽光氣息，並留言：「她可以製造自己的陽光。」
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