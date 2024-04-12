零負評成功攝位 高允貞手握12廣告 揮低韓韶禧成寵兒

韓星韓韶禧早前爆出認愛風波，被廣告商視為「容易失控」的藝人而接連失寵，女星高允貞隨即乘虛而入，狂接新代言，目前手握的廣告增至12個，升呢廣告小天后！

韓韶禧原本是廣告界炙手可熱的寵兒，但早前認愛男星柳俊烈掀起軒然大波，即使她火速斬纜，仍難免自身形象在消費者及廣告商心中大打折扣，不少品牌商已將她標籤為「容易失控」的藝人，認為由她出任代言人，隨時會因爆出負面消息而損害品牌形象。

至於跟韓韶禧年紀相若的高允貞出道5年，先後參演《Sweet Home》、《還魂：光與影》及《Moving超異能族》等多部人氣劇，除了擁有女神氣質，她出道至今亦一直保持健康形象。不少廣告商在韓韶禧失寵後，轉而選用極具潛力兼零負評的高允貞，帶挈她近月狂接廣告，並於本月初起接韓韶禧棒，擔任銀行新代言人，目前其手上的廣告累計增至12個。而韓韶禧經過認愛風波後，已有3個代言不獲續約，其廣告界地位明顯受動搖。

柳俊烈打高球避談舊愛 為收復失地，韓韶禧最近除了分享廣告照，又上載將於下半年上映的同志新片《暴雪》宣傳照造勢，前日她還在社交網揚言正努力修正想法，希望盡早重回正軌。其舊愛柳俊烈參演的新劇《The 8 Show》則落實下月17日上架，前日他現身美國一場高球賽，為職業高球手Tom Kim（金周炫）擔任球僮並與對方興奮合照，但被問到心情如何，他表示不想多談。

另外，高允貞孭飛的醫療新劇《總有一天會機智的實習醫生生活》原定下月播映，接檔男神金秀賢的熱播劇《淚之女王》，卻因當地醫療界罷工風波未息，民眾對醫生抱負面觀感而延遲首播。