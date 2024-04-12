暢所欲玄：陰陽五行的一年更替

冬至一陽生，冬至的太陽由地球的南回歸線，向北半球上升。分別是冬至一陽為地雷復卦，大寒二陽為臨卦，雨水三陽泰卦，春分四陽大壯，穀雨五陽澤天夬卦，小滿六陽乾卦。

夏至一陰生，夏至的太陽由地球的北回歸線，向南半球下降。分別是夏至一陰為天風姤卦，大暑二陰遁卦，處暑三陰否卦，秋分四陰觀卦，霜降五陰剝卦，六陰坤卦。再來到冬至，這就是一年的陰陽路線。

一年之計在於春，這是站在五行的角度看，春夏秋冬，金木水火，為陰陽化出的四象。當春天交替到夏的18天，其五行屬土。夏天交替到秋天的18天，其五行也屬土。秋天交替冬天的18天，同樣屬土。冬天交替春天的18天，其五行亦是土。金木水火土之五行，就是這樣顯現出來。

一年的陰陽更替在冬至，一年的五行更替在立春。在玄學術數上的理論，當牽涉到陰陽升降的問題時，則以冬至為一年之交接。當牽涉到五行的生剋沖合時，則以立春為交接。

冬至到立春期間有個半月，很多人在新一年的流年運程，其好壞之種苗，都是在這個半月出現。特別是壞事情，此段期間出現，之後一整年為此收拾殘局。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅