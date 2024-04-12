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關嘉敏變美少女戰士
在無綫扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》中，藝人關嘉敏與麥嘉欣等扮演美少女戰士，跳唱合拍，非常搶Fo。至於導師王祖藍「神還原」《身痕女王》中「非爺」一角，李思捷則飾演《鴨舌大狀》的「王吻得」，並惡搞原裝經典對白「Everything is Wrong」，搞笑度爆燈。
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