票房疲弱 谷戲吸客 郭富城「父女重逢」流男兒淚

影帝郭富城主演的奇幻親情電影《來自汪星的你》今日於內地上映，片中城城陰差陽錯穿越變成小狗，並決定重返囡囡身邊守候保護，橋段相當感人，然而該片日前開賣優先場戲票，單日票房僅收約10萬人民幣（約10.8萬港元），入座率只得23.6%，成績似乎有點滯後，令人大跌眼鏡！

演狗狗別有心得 由於港星被指在內地叫座力風光不再，一向工作認真的城城前日特意抽空到北京出席影片見面會及首映禮，期間與台前幕後直播逾1小時「吸客救市」。見面會上，城城有求必應，不單與一眾拍檔齊齊走貓步跳舞，又拿着戲中小狗畫像扮演其表情，引來全場笑聲。提到首次扮演小狗角色，城城原來相當有要求及堅持：「雖然狗是一種動物，但是在演繹的過程中，要有人的特性。」

談到今次與女主角藍盈瑩的合作，城城自爆：「我與她其實僅得最後一場戲同場，她演我女兒的成人版，同時我亦見到20年後長大後的女兒。我備了紙巾擦眼淚，想把最真實的情感投放在這場戲，更好地呈現給觀眾。」