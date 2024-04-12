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趙希洛開高衩搵銀 照食冇顧忌
作為「生招牌」的Candice露出白滑美腿，力證收身效果。
藝人趙希洛（Candice）近日為醫美中心拍廣告，穿上白色Deep V高衩長裙，化身逆齡女神。她表示今次體驗做機療程以緊緻身形，不需要戒口，大感幸福。問到酬勞如何，她笑說：「商業秘密！但一定是雙方都滿意的數字，大家才會合作。」體驗過後，她笑說：「安心到瞓着咗，唔似其他減肥療程會痛。」
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