趙希洛開高衩搵銀 照食冇顧忌

藝人趙希洛（Candice）近日為醫美中心拍廣告，穿上白色Deep V高衩長裙，化身逆齡女神。她表示今次體驗做機療程以緊緻身形，不需要戒口，大感幸福。問到酬勞如何，她笑說：「商業秘密！但一定是雙方都滿意的數字，大家才會合作。」體驗過後，她笑說：「安心到瞓着咗，唔似其他減肥療程會痛。」