娛樂

趙希洛開高衩搵銀 照食冇顧忌

作為「生招牌」的Candice露出白滑美腿，力證收身效果。 作為「生招牌」的Candice露出白滑美腿，力證收身效果。
作為「生招牌」的Candice露出白滑美腿，力證收身效果。
藝人趙希洛（Candice）近日為醫美中心拍廣告，穿上白色Deep V高衩長裙，化身逆齡女神。她表示今次體驗做機療程以緊緻身形，不需要戒口，大感幸福。問到酬勞如何，她笑說：「商業秘密！但一定是雙方都滿意的數字，大家才會合作。」體驗過後，她笑說：「安心到瞓着咗，唔似其他減肥療程會痛。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc