娛樂

郭柏妍撇純味 做恐怖情人

郭柏妍擸刀變身恐怖情人，令人不寒而慄。 郭柏妍擸刀變身恐怖情人，令人不寒而慄。
郭柏妍擸刀變身恐怖情人，令人不寒而慄。
藝人郭柏妍與鄭俊弘齊齊出演無綫劇集《逆天奇案2》其中一個單元，郭柏妍搣甩純純兔形象，化身恐怖情人，她稱今次角色充滿挑戰性，十分好玩。至於鄭俊弘則首度扮演植物人，連眼也不能眨，雖然角色有難度，但他笑言：「拍攝時有冷氣歎同有床瞓，唔辛苦之餘仲幾舒服。」
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