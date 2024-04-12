郭柏妍撇純味 做恐怖情人

藝人郭柏妍與鄭俊弘齊齊出演無綫劇集《逆天奇案2》其中一個單元，郭柏妍搣甩純純兔形象，化身恐怖情人，她稱今次角色充滿挑戰性，十分好玩。至於鄭俊弘則首度扮演植物人，連眼也不能眨，雖然角色有難度，但他笑言：「拍攝時有冷氣歎同有床瞓，唔辛苦之餘仲幾舒服。」