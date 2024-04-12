小S襲港捐窿捐罅 Tyson Yoshi驚喜陪玩

Tyson Yoshi助陣小S的節目，兩人的化學作用令人大呼新鮮。

台灣藝人徐熙娣（小S）秘密襲港，被網民野生捕獲現身香港各區，最令人驚喜是歌手Tyson Yoshi做特別嘉賓，陪玩陪食。事實上兩人曾有一面之緣，小S還一早睇中對方夠大隻。

小S前日於社交網限時動態分享身在香港拍攝節目《小姐不熙娣》的照片，不但到連鎖餐廳食燒味飯，更上山頂參觀蠟像館。不少網民上載偶遇她的照片，地點包括中環街市、銅鑼灣和廟街夜市等，小S以灰色長身衞衣搭配黑色短褲及過膝長靴，露出「絕對領域」，不少網民激讚45歲的她保養得宜，生圖狀態大勇。

曾被當場驗胸肌 同行還有歌手Tyson Yoshi和台灣藝人阿本，有網民分享Tyson Yoshi與小S在廟街夜市的短片，指Tyson Yoshi非常搞笑；但亦有網民留言指，不理解為何小S會請Tyson Yoshi任嘉賓，覺得兩人毫無關係。

但事實上，Tyson Yoshi曾於去年底為《小姐不熙娣》擔任嘉賓分享健身趣事，當時小S見到其大隻身形即按捺不住「驗貨」，還主動詢問：「我可以幫你嗎？」Tyson Yoshi大吃一驚，小S即解釋只是想掀開他的上衣展露胸肌：「你要OK我才碰喔！」看完後大讚：「很壯呀！」

劇組昨日移師西營盤拍攝，藝人劉俊謙亦有份，期間小S更幫現場工作人員剝衫，表現興奮。