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龍門陣
李元玲起飛腳有型有款
李元玲一向熱愛運動，難怪身材弗爆。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲不時在社交網大派福利騷身材，繼早前分享飲食習慣後，她日前又晒出10年前的舊照。相中的她穿上拳擊裝備站在擂台上，飛踢姿勢有模有樣之外，利落敏捷的帥氣背影也引來不少網友激讚。
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