姜濤爭住幫球星傳波 獲NBA點名歡迎 Edan：光宗耀祖

男團MIRROR近日睇波睇到衝出國際，成員姜濤、Edan及Stanley在美國洛杉磯觀看NBA球賽時，獲NBA官方捕獲及發文歡迎，3子受寵若驚，Edan更興奮大叫「光宗耀祖」！

MIRROR最近在美國舉行巡唱，身為籃球迷的姜濤、Edan及Stanley繼早前看完湖人比賽後，昨日又抽空觀看快艇對太陽的比賽，Edan自嘲「黑氣石」體質發作，因多位星級球員也未有落場。而3人觀賽期間，被NBA官方攝影師拍下，其後更在社交網上載照片，並標籤3人的名字及MIRROR隊名歡迎，認真威到盡。3子均有轉發貼文，並以「OMG」表示震驚，Edan揚言：「呢鋪真係光宗耀祖！」又笑說：「早知化妝整頭。」

睇波之餘，Edan不忘惡搞隊友，公開Stanley在車上張開口睡覺的片段，並抵死說：「年齡真係人類最大的敵人。」又在旁模仿對方口張開，Stanley隨後反擊，連甫兩條Edan睡覺的影片，配文：「我諗有時啲嘢唔關年紀事。」

AK孖Tiger打餐飽 另外，MIRROR日前推出第二首英文單曲《Day 0》，找來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作，Edan大讚Dame：「可以同佢合作係好Crazy同夢幻嘅一件事，佢好友善冇架子，好肯同我哋傾偈影相簽名。」姜濤拍MV時更化身小粉絲，做埋工作人員嗰份：「MV要拍傳波嘅Shot，我搶住要傳波，機會千載難逢。」Dame亦稱合作非常難忘：「佢哋好專注去做好件事，係一隊好特別嘅組合。」

除了音樂作品外，成員AK及Tiger主演的ViuTV原創劇《打天下2》即將開播，AK自誇可能是團中最好打，又自爆和Tiger有對打戲，開玩笑說：「佢本身有功夫底㗎嘛！我唔會錫住佢喇！佢錫住我就差唔多。」