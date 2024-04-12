心儀跑馬地特式戶 謝婷婷學霆鋒買磚頭 掟1,710萬入市

型男謝霆鋒向來買磚頭不手軟，原來其胞妹謝婷婷亦投資有道，上月仍身在日本的她，趁政府撤辣，即斥資約1,710萬元，買入跑馬地連平台特色單位，看來成功向「樓王」哥哥偷師！

霆鋒為圈中著名「樓王」和「舖王」，而且很照顧家人，有指他在2017年10月曾斥資3,000萬元買入維壹一個逾千平方呎的單位，贈予婷婷作生日禮物及嫁妝。

而婷婷自2019年突然宣布誕下女兒後淡出幕前，回到加拿大溫哥華過着低調生活，甚少更新社交網。上月仍身在日本的她，最近傳出斥資1,710.6萬元，購入跑馬地THE ASTER一個低層連平台特色戶，實用面積581平方呎，連一個593平方呎平台，屬兩房間隔，呎價約29,442元。據知樓盤新買家名字為「謝婷婷」，與霆鋒胞妹名字相同，料為同一人，看來她向哥哥偷師成功，誓要做樓后。

受惠撤辣慳稅款 今次婷婷趁政府撤辣後入市，繳付約64.15萬元稅款，佔樓價3.75%。之前亦曾有藝人買入該幢單位，無綫花旦傅嘉莉於去年初首置入市，斥約1,896萬元購入該幢一伙實用面積698平方呎的高層A室套兩房單位，呎價約27,175元，。