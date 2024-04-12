趙濤愛瑪史東爭后 章子怡古天樂新作殺入康城影展

國際盛事法國《康城電影節》昨日公布入圍名單，古天樂與林峯主演的《九龍城寨之圍城》入圍「午夜展映單元」，而陳可辛執導、章子怡主演的《醬園弄》則以非競賽形式放映。至於影展常客內地名導賈樟柯新作《風流一代》入圍主競賽單元，老婆兼女主角趙濤將與美國女星愛瑪史東（Emma Stone）爭影后！

《第77屆康城電影節》將於香港時間5月15至26日舉行，大會昨日在網上宣讀入圍名單，香港方面，由古天樂、林峯及任賢齊等主演的電影《九龍城寨之圍城》入圍「午夜展映單元」，雖屬非競賽類別，但入選亦非易事，對上一次入圍的港片已是2013年的《盲探》。對於新片傳來好消息，古天樂說：「當然好開心，超過10年冇香港電影入呢個『午夜展映單元』，證明香港動作電影可以打入國際舞台，希望喺各地上映時都有好好嘅口碑。」林峯則感恩有機會主演：「希望付出的努力能夠與世界各地觀眾分享，也希望拍多些這樣認真及高質素的電影。」

另一部甚受注目的電影，當然要數陳可辛執導、章子怡主演的《醬園弄》，該片以非競賽形式放映；而內地導演管虎新作、台灣演員彭于晏主演的《狗陣》入圍「一種關注」單元，將與日本導演奧山大史新作《My Sunshine》爭獎。

佐治魯卡斯奪金棕櫚獎 今年主競賽單元除了早前公布的美國導演法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）新作《大都會》（Megalopolis）外，還有內地導演賈樟柯新作《風流一代》、《可憐的東西》（Poor Things）希臘導演Yorgos Lanthimos新作《Kinds of Kindness》，以及加拿大導演大衞哥倫堡（David Cronenberg）新作《The Shrouds》等，當中賈樟柯與太太趙濤向來是國際影展常客，2006年更憑《三峽好人》於威尼斯電影節勇奪金獅獎；而《Kinds of Kindness》女主角愛瑪史東（Emma Stone）上月憑《可憐的東西》在奧斯卡封后，今次兩強相遇，競爭相當激烈！另外，《星球大戰》（Star Wars）美國導演佐治魯卡斯（George Lucas）將獲頒榮譽金棕櫚獎。