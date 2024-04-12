獨家訪問：《女王2》年底開拍 Bosco襟撈鬥戲 佘詩曼高海寧姊妹檔狂吸金

劇集《新聞女王2》會原班人馬加視帝黃宗澤（Bosco）在年底開拍，承接上輯全劇「冇個好人」，Bosco坦言等住跟佘詩曼鬥戲。挾着上輯餘威，阿佘、高海寧狂接廣告，「姊妹檔」拍住上吸金，小花何依婷亦開心表示現時乃入行賺得最多的時期。

無綫劇集《新聞女王》叫好叫座，第二輯將於今年底正式開拍，除了原有班底佘詩曼、李施嬅、高海寧（高Ling）、馬國明會繼續上陣外，於第一輯大結局出現的黃宗澤亦會加盟演出。今輯劇中依然「冇個好人」，不少網民期待着視帝視后惡鬥。有指另外還有兩位靚女主播加入，一忠一奸爭權奪利。

《新聞女王》之前於無綫台慶頒獎禮囊括8大獎項，除了成為「最佳劇集」外，阿佘、高Ling分別奪得視后及「最佳女配角」，而馬國明亦奪得馬來西亞視帝殊榮，可謂皆大歡喜。不過，最大得着是劇中演員挾着劇集餘威，於內地、香港、馬來西亞等地連環「吸金」，接Job接不停。除了一眾主角外，連何依婷、林正峰都成「贏家」，吸金力絕對是入行至今最強之時。

阿佘早已於內地圈粉無數，美容、時尚、首飾廣告方面接到冇停手，她主演的內地劇集《今天的她們》剛播畢，劇中角色雖然跟《新》劇中的「Man姐」同樣霸氣，但穿插了一些搞笑、輕鬆場口，網民勁Buy，表示看得過癮，令阿佘於內地越級「升呢」，人氣再飆升！至於高Ling的後勁亦相當厲害，《新》劇中「許詩晴」一角令她甚受網民喜愛，由前年至今她一直忙個不停，近日亦接拍了內地汽車廣告。她於內地綜藝節目《無限超越班2》的表現亦成最亮麗的學員，獲得網民激讚。日前，阿佘百忙之中抽空飛到杭州為節目擔任飛行嘉賓，同時為好姊妹高Ling撐場，據知她們於節目中合體鬥戲，演了《新》劇排球性侵事件的其中一場戲份。事後阿佘於社交網上載合照並留言：「我這不就來了嘛！」高Ling亦回應：「你來了~我好安心。」為她打了一支強心針。'

何依婷入行以來賺得最多 連無綫小花何依婷都吸金賺到笑，她日前才於上海拍攝廣告，之後直接到深圳會合藝人林正峰齊齊拍攝短劇，進帳不少。她受訪時笑說：「雖然行程有啲趕，但可以試到唔同嘅嘢，真係開心住咁忙。喺上海機場有好多粉絲嚟接機，佢哋買咗好多禮物畀我，當中有一件T恤，上面全部都係《新聞女王》入面曉薇講嘅對白，真係好有心思，好感動。」她不諱言最近於香港、內地接的活動、廣告很多，希望陸續有來。問她是否入行以來搵錢最多的一年時，她笑說：「都係嘅！我老公話佢旺妻呀！」

而稍後會加盟的Bosco現時正忙拍攝邵氏劇集《執法者們》，不過他指已度期給《女王2》劇組，其他角色、故事細節還未知道，Bosco說：「不過加入到呢部劇都好開心，呢套劇各方面都好好，我啲粉絲都好想睇我同阿佘鬥戲，我又未同阿佘合作過，所以好期待。我呢啲襟做襟捱，工作真係唔會嫌多，我12月生日又要同鍾澍佳（監製）過喇！唔知點解我生日好多時都係開緊佢嘅劇！」